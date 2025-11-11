قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير مع تفاؤل الأسواق بنهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي

الين الياباني
الين الياباني
أ ش أ

تراجع الين الياباني، أحد أهم عملات الملاذ الآمن، إلى أدنى مستوياته منذ فبراير الماضي؛ ليجري تداوله قرب 154 ينا للدولار الأمريكي، في حين استقرت العملات ذات المخاطر الأعلى أمام الدولار وسط تفاؤل المتعاملين بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد.


وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن اليورو استقر عند مستوى 1.1555 دولار، بينما واصل الجنيه الإسترليني صعوده التدريجي إلى 1.3165 دولار.


وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر أمس /الاثنين/ اتفاقا لإعادة تمويل الحكومة الفيدرالية وإنهاء أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.


ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب الأمريكي، حيث قال رئيسه مايك جونسون إنه يأمل في تمريره غدا /الأربعاء/ لإحالته بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وإقراره قانونا.


وسجل الدولار الاسترالي ارتفاعا بنحو 0.7% إلى 0.6536 دولار أمريكي، في حين انخفض الين بشكل واضح منذ تصويت مجلس الشيوخ أمس الأول /الأحد/، والذي اعتبره المستثمرون اختراقا إيجابيا في مسار الإغلاق.


وقال مو سيونج سيم، استراتيجي في بنك سنغافورة، إن "تحركات العملات جاءت متماشية مع تحسن شهية المخاطرة، فبعض العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الاسترالي استفادت، بينما ضعفت عملات الملاذ الآمن مثل الين قليلا".


وفي التداولات الآسيوية بعد الظهر، قلص الدولار الاسترالي جزءا من مكاسبه ليستقر عند 0.6520 ودولار.


في المقابل، ظل الين الياباني تحت ضغط نتيجة دعوة رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي صناع السياسة إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في وقت بات فيه صناع القرار في الولايات المتحدة أكثر حذرا بشأن مزيد من الخفض في الفائدة.


وتترقب الأسواق صدور بيانات الأجور الأسبوعية في بريطانيا ومسح الثقة الاقتصادي (ZEW) في ألمانيا في وقت لاحق من الجلسة.


وأظهرت بيانات سابقة أن توقعات التضخم في نيوزيلندا للربع الرابع ظلت منخفضة، مع تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة الرسمي لاحقا هذا الشهر.


وظل الدولار النيوزيلندي تحت ضغط منذ أشهر مع تباطؤ الاقتصاد، إذ تراجع بنسبة 0.2% إلى 0.5635 دولار أمريكي، مقتربا من أدنى مستوى له في سبعة أشهر، كما سجل أمس /الاثنين/ أدنى مستوى له منذ 12 عاما أمام الدولار الاسترالي.


ومن بين العملات الآسيوية الأصغر، شهد الوون الكوري الجنوبي تراجعا حادا إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، متكبدا خسائر تفوق 2% منذ بداية الشهر، مع تدفق الأموال المحلية والأجنبية خارج سوق الأسهم المحلي الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا.

تراجع الين الياباني عملات الملاذ الآمن دولار الأمريكي الإغلاق الحكومي الأمريكي صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

حسين الشحات

الشحات يكشف موعد عودته.. ويؤكد قوة زيزو: قلب الأهلي النابض

أحمد حمودة

أحمد حمودة: عبد الرؤوف تعامل مع مباراة بيراميدز بشكل جيد

منتخب مصر

اليوم.. انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر بالإمارات

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد