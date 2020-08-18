AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محكمة اغتيال الحريري: عياش متورط بتهمة القتل العمد في جريمة قتل الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:51 م
محكمة اغتيال الحريري
محكمة اغتيال الحريري
Advertisements
سمر صالح
قالت قاضية لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كان عضوًا في الجماعة، واستخدم هاتفًا جوالًا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريًا في الهجوم، وفقًا لوكالة «رويترز».


وأضافت القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان «مطمئنة بدرجة لا تدع مجالًا لشك منطقي» إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وقالت: «أكدت الأدلة أيضًا أن السيد عياش كان ينتسب لـ(حزب الله)».


ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.


وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة عياش أو تبرئة ساحته.


وبدأت المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم جلسة علنية لإصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أكثر من 15 عامًا.


ويواجه 4 لبنانيين، قالت المحكمة إنهم ينتمون إلى «حزب الله» اللبناني، اتهامات بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الحريري يوم 14 فبراير 2005 في بيروت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحريري يغادر إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده

بدء محاكمة قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق

محكمة اغتيال الحريري: المتهم عياش لم يسافر إلى الحج وهناك أدلة تثبت تورطه

المحكمة الدولية: لا يمكن الاقتناع بأن بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري

وزير لبناني سابق لـ صدى البلد: محكمة قتلة الحريري لن تَغفل هؤلاء الأربعة

ترشيحاتنا

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

حنين حسام ومودة الأدهم عقب التحفظ على أموالهما: مستقبلنا بيضيع

محمد صلاح الجديد.. نادٍ إيطالي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

من أمريكا إلى المغرب.. طفلة تتلقى ردًا مفاجئًا على «رسالة في زجاجة» ألقتها في المياه

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد