محكمة اغتيال الحريري: عياش متورط بتهمة القتل العمد في جريمة قتل الحريري

قالت قاضية لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كان عضوًا في الجماعة، واستخدم هاتفًا جوالًا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريًا في الهجوم، وفقًا لوكالة «رويترز».





وأضافت القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان «مطمئنة بدرجة لا تدع مجالًا لشك منطقي» إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وقالت: «أكدت الأدلة أيضًا أن السيد عياش كان ينتسب لـ(حزب الله)».





ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.





وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة عياش أو تبرئة ساحته.





وبدأت المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم جلسة علنية لإصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أكثر من 15 عامًا.





ويواجه 4 لبنانيين، قالت المحكمة إنهم ينتمون إلى «حزب الله» اللبناني، اتهامات بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الحريري يوم 14 فبراير 2005 في بيروت.