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أخبار العالم

تمرد عسكري في أكبر قاعدة عسكرية قرب عاصمة مالي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تشهد قاعدة كاتي أكبر قاعدة عسكرية في جمهورية مالي تمردا نظمته وحدات من الجيش مما أدى إلى فوضى عارمة.
وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق نار كثيف يجري حاليا في القاعدة القريبة من العاصمة باماكو، مضيفة أن الأوضاع أدت إلى إغلاق الإدارات والخدمات العامة في العاصمة المالية.
وأوضحت مصادر أخرى ، لم تتأكد بعد ، إن رئيس البرلمان موسى تمبيني تم اختطافه من منزله الرسمي على أيدي مسلحين في وقت سابق من صباح اليوم.
وقالت المصادر إن مجموعة من الجنود الغاضبين اقتحموا مخازن السلاح في «كاتي» بالقرب من العاصمة باماكو، فيما سُمع دوي مدفعية ثقيلة وإطلاق رصاص.
وأوضحت صحف محلية أن الجنود غاضبون من تاخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر.
ولم يعرف إن كان هذا التمرد سيقود إلى انقلاب عسكري في البلد الذي يشهد منذ عدة أشهر أزمة سياسية خانقة بعد احتجاجات شعبية طالبت باستقالة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، الذي أعيد انتخابه عام 2018 لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات.
 
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