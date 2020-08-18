AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر تتقدم إلى المركز الـ 19 عالميا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.. إنفوجراف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف حول وصول مصر إلى المركز الـ١٩ عالميا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأشار الإنفوجراف إلى أن هذا المؤشر أدى إلى دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المتوسط لمواجهة التغيرات المناخية بمجموعة نقاط 57.5.

وقال المركز إن الغازات الدفيئة هي غازات توجد في الغلاف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التي تفقدها الأرض كالأشعة تحت الحمراء.

وأضاف أن ما تحقق يقلل تصاعد الحرارة إلى الفضاء، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو، أي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020

بسبب الصراعات والحروب.. خبير بيئي: العالم ينتظر تغييرات كارثية في المناخ

ترشيحاتنا

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي.. كافة الطرق والشركات

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

من أمريكا إلى المغرب.. طفلة تتلقى ردًا مفاجئًا على «رسالة في زجاجة» ألقتها في المياه

الرئيس السيسى يصدق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن