مصر تتقدم إلى المركز الـ 19 عالميا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف حول وصول مصر إلى المركز الـ١٩ عالميا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.





وأشار الإنفوجراف إلى أن هذا المؤشر أدى إلى دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المتوسط لمواجهة التغيرات المناخية بمجموعة نقاط 57.5.





وقال المركز إن الغازات الدفيئة هي غازات توجد في الغلاف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التي تفقدها الأرض كالأشعة تحت الحمراء.



