ستدفعون الثمن.. سعد الحريري يوجه رسالة شديدة اللهجة للإرهابيين في لبنان

قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق إنه يقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووجه العزاء لكل ضحايا مرفأ بيروت، مطالبا بضرورة التحقيق بعدالة في التفجير ومعرفة مرتكبيه.





وتابع سعد الحريري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له عقب النطق بالحكم في قضية اغتيال والده، "ما تدفعوا اللبنانين لمواجهتكم"، لافتا الى انه للمرة الاولى اليوم في تاريخ الاغتيالات السياسية بلبنان ظهرت الحقيقة في مرتكبي جريمة اغتيال رفيق الحريري.





واضاف ان المحكمة الدولية كان لها دور كبير في ذلك، معقبًا: "لحظة تاريخية" والنطق بالحكم يوجه رسالة لمن تسول نفسه ان يقوم بأي اعمال ارهابية او جريمة في لبنان مرة اخرى وكل من يرتكب مثل هذه الجرائم السياسية سينال عقابه.





ووجه سعد الحريري رسالة شديدة اللهجة لكل الارهابين والمجرمين "اي جريمة هترتكبوها هتدفعوا تمنها لا محالة"، لان ليس هناك مساومة على ارواح شهدا وضحايا جرائم هؤلاء الارهابين.



