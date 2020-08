رسالة من عمر كمال للشباب: مقعدتش أشتكي حالي وأقول البلد.. وأشتغلت كل حاجة

View this post on Instagram

مفيش حاجة بتيجى بالساهل .. هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب أيه هتقف مكانك ومش هتتحرك .. الدنيا والايام بتجرى ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زى الكتير اللى تايهين فيها .. اتعلمت واخدت شهادة ؟ انا بردو اتعلمت و اخدت شهادة .. طلعت مش لاقى شغل .. انا بردو طلعت مش لاقى شغل .. اهلك صرفوا دم قلبهم عليك .. انا بردو زيك .. بس انا مقعدتش اشتكى حالى واقول حال البلد وأقول كأنى ومانى .. نزلت اشتغل بأيدى وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب ❤️ اشتغلت كل حاجة .. جريت ف كل السكك اللى ممكن توصلنى للنجاح .. بتعامل وبوصل لكل الناس للى ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا .. بشغل دماغى وبتعلم وبحاول افهم الدنيا والسوق رايحين فين واعمل اللى يعجب الناس .. قول الحمد لله ولو لقيت غيرك ف نعمة قول ربنا يزيده ويدينى 🙏