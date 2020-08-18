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فن

إلى تونس الخضراء.. عمر كمال برفقة حسن شاكوش على الطائرة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:57 ص
عمر كمال و حسن شاكوش
عمر كمال و حسن شاكوش
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ميرنا محمود
نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر عمر كمال برفقة حسن شاكوش على الطائرة وكتب معلقا: "توكلنا ع الله .. على تونس الخضرا".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

 الفنان المحترم - نجوم مصر - احلي اتنين 

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وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
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