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فن

عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جمهوره بعد توضيح أسباب نجاحه .. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
تعرض الفنان عمر كمال للهجوم من بعض متابعيه بعد نشره  تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يوضح فيها أسباب نجاحه.

وكتب عمر كمال " مفيش حاجة بتيجى بالساهل .. هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب ‘يه هتقف مكانك ومش هتتحرك ..

وأضاف "الدنيا والايام بتجرى ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زى الكتير اللى تايهين فيها .. اتعلمت واخدت شهادة؟ انا بردو اتعلمت واخدت شهادة .. طلعت مش لاقى شغل .. انا بردو طلعت مش لاقى شغل .. اهلك صرفوا دم قلبهم عليك .. انا بردو زيك ..

وأشار كمال "بس أنا مقعدتش اشتكى حالى وأقول حال البلد وأقول كانى ومانى .. نزلت اشتغل بأيدى وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب  اشتغلت كل حاجة .. جريت ف كل السكك اللى ممكن توصلنى للنجاح .. بتعامل وبوصل لكل الناس للى ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا".

بشغل دماغى وبتعلم وبحاول افهم الدنيا والسوق رايحين فين واعمل اللى يعجب الناس .. قول الحمد لله ولو لقيت غيرك ف نعمة قول ربنا يزيده ويدينى ". 

وتفاعل مع عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

 والله يابرنس انا مش بنتقدك ولا بحقد بس عمتا كل النجوم بما فيهم انت لما بيوصلوا بيقولوا نفس الجملة مع العلم أن كلنا مطحونين وسافين التراب والحمد لله انت فنان محترم ارجو بلاش الاسطوانة الى الكل بيتبعها دية ارزاق يا فنان وربنا كاتب لكل واحد رزقه، ولو على التعب كان زمان الفواعلية راكبين فرارى. 

تعبت في إيه وأنت شكلك لسة صغير هو أي حد اشتغل شهرين هيفتكر نفسه تعب ده انا بشتغل من وأنا عندي عشر سنين وبقول الحمد لله وبحاول انجح والحمد لله علي نعمة السترز

 سبحان الله على بني أدم عند النجاح ينسبه لنفسه ويقول انا تعبت وبحثت وعملت كذا وكذا وعندما يفشل ينسه الى الله ويقول مكتوب لي ربك قدر عليه كذا وكذاا .

عبدالمنعم عقده انت راجل عظيم واكيد تعبت علشان توصل للمكانه دي انت افضل مثال للشباب لازم نتعلم منك كتير ربنا يزيدك من نعيمه . 


 كل الكلام ده حلو..بس كتير عمله زي ما بتقول وبرده موصلوش..هي كلها توفيق وارزاق موزعها الرزاق مش اكتر..ربنا يصلح حالك وحال شباب المسلمين أجمعين


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