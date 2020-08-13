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فن

تريند للمرة الثالثة.. بشتغل ساعة إلا ربع مش 45 دقيقة.. عمر كمال ينشر فيديو لحمو بيكا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:02 ص
حمو بيكا و عمر كمال
حمو بيكا و عمر كمال
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ميرنا محمود
نشر المطرب عمر كمال، فيديو كوميدي يجمعه بمطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

حيث قال حمو بيكا معرفش الساعة فيها كام دقيقة، وكتب عمر كمال معلقا على الفيديو: "يا رب ربع ثقته في نفسه".

وأعلن عمر كمال، عن موعد حفلاته فى تونس، ونشر عدة صور له من حفلات دبي، وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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وعلّق عمر كمال "من حفلات دبى.. وإن شاء الله يوم 26 بداية حفلات تونس".

وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
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