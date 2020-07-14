عاملين فيلم جامد هيكسر الدنيا.. عمر كمال وأحمد زاهر برفقة طاقم عمل زنزانة 7.. فيديو

نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك فيديو جديد بصحبة طاقم عمل فيلم "زنزانة 7".





وظهر عمر كمال بصحبة الفنان أحمد زاهر وعبير صبري وباقي طاقم العمل، وقالوا: يا جماعة احنا عاملين فيلم جامد و هيكسر الدنيا " زنزانة 7".





وكتب عمر على الفيديو قائلا: "ان شاء فيلم قوي".







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يستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الأيام.





الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.









وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.





وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.





الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.