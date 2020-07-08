بلوك غريب.. أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد "زنزانة 7"

نشر الفنان احمد زاه ر صورة من كواليس فيلمة الجديد " زنزانة 7" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





و علق احمد : ":زنزانة ٧ يارب التوفيق و النجاح من عندك يارب





يستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الايام.





اقر ايضا:





الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.





وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.