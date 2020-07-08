AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلوك غريب.. أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد "زنزانة 7"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:44 م
احمد زاهر
احمد زاهر
Advertisements
ميرنا محمود
نشر  الفنان احمد زاهر صورة  من كواليس فيلمة الجديد " زنزانة 7"  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام.

و علق احمد: ":زنزانة ٧  يارب التوفيق و النجاح من عندك يارب

يستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الايام.

اقر ايضا:

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

الجمارك تحبط 1691 محاولة تهريب بـ975.3 مليون جنيه في 3 أشهر

مش قادر أتكلم أعذروني وادعولي بالصبر.. أول تعليق من حمادة هلال بعد وفاة والدته

حفظ ماء وجه أم تصعيد.. تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة بالسواحل الليبية

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف والموبايل.. فيديو

سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي

AdvertisementS

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

حقيقة إصابة شريف منير بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سباحته في مياه ملوثة.. مراهق يصاب بحالة مرضية غامضة ووالدته توجه تحذيرًا

كلب يشوه وجه طفل عمره عامان خلال حفل عيد ميلاد.. تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعتر مع الزيت ؟