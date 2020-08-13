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فن

عمر كمال وحمو بيكا يغنيان «مساء النقص» ..شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:32 ص
عمر كمال وحمو بيكا
عمر كمال وحمو بيكا
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أحمد إبراهيم
نشر المطرب عمر كمال، مقطع فيديو يجمعه بمطرب المهرجانات حمو بيكا، وهما يغنيان "مساء النقص"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وأعلن عمر كمال، عن موعد حفلاته فى تونس، ونشر عدة صور له من حفلات دبي، وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلّق عمر كمال "من حفلات دبى.. وإن شاء الله يوم 26 بداية حفلات تونس".

وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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