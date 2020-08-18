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محافظات

بعد حالة من السخرية تغيير تمثال الرئيس السادات في المنوفية.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:37 م
تمثال الرئيس السادات
تمثال الرئيس السادات
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محمد أمين
شهدت محافظة المنوفية خلال  الفترة الأخيرة حالة من السخرية والاستهزاء بعد الكشف عن تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أحد ميادين مدينة شبين الكوم .

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حيث لم ينال التمثال رضا الأهالي والمارة في الطرقات حيث ظهر شكله غير متقن فنيا ولم يكن علي الشكل الجيد فنيا وليس به أية صلة مشابهة بينه وبين الرئيس الراحل السادات .

 فيما صرح اللواء أحمد ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية لموقع صدي البلد عن أنه فور علمه بالكشف عن التمثال وأنه لم ينال رضا الأهالي ولم يستحوذ علي قبولهم قرر علي الفور رفع التمثال وانتداب فنان اخر لعمل تمثال جديد وبالفعل تم الانتهاء منه ووضعه بدلا من التمثال القديم .

بعد حالة من السخرية تغيير تمثال الرئيس السادات في المنوفية.. شاهد
بعد حالة من السخرية تغيير تمثال الرئيس السادات في المنوفية.. شاهد
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