بعد حالة من السخرية تغيير تمثال الرئيس السادات في المنوفية.. شاهد





حيث لم ينال التمثال رضا الأهالي والمارة في الطرقات حيث ظهر شكله غير متقن فنيا ولم يكن علي الشكل الجيد فنيا وليس به أية صلة مشابهة بينه وبين الرئيس الراحل السادات .





فيما صرح اللواء أحمد ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية لموقع صدي البلد عن أنه فور علمه بالكشف عن التمثال وأنه لم ينال رضا الأهالي ولم يستحوذ علي قبولهم قرر علي الفور رفع التمثال وانتداب فنان اخر لعمل تمثال جديد وبالفعل تم الانتهاء منه ووضعه بدلا من التمثال القديم .