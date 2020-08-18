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حوادث

القبض على قاتل سائق توك توك بالمنوفية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:23 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد أمين
 تمكنت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على قتلة سائق توكتوك بالمنوفية بغرض سرقته وتم تحرير محضر بالواقعة.

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كان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا يفيد بعثور الأهالي على شاب مذبوحا وملقى بطريق جانبي بإحدى القرى المجاورة.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى ط . ر ١٧ عاما حاصل على دبلوم صنايع.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للتوصل لمرتكبي الواقعة وبعد عمل التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات توصلت جهود البحث الى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو حمدي .ك بغرض سرقة التوكتوك حيث تم إلقاء القبض عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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