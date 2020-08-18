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رياضة

برشلونة: 8 لاعبين فقط لا يمكن بيعهم من الفريق الفترة المقبلة.. الباقي متاحون للبيع

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن هناك 7 لاعبين فقط لن يستمع النادي لأي عروض لبيعهم الفترة المقبلة.

وكان بارتوميو قد أعلن عن رحيل عدد كبير من اللاعبين في الفترة المقبلة بعد الخسارة الفادحة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو في حوار لقناة نادي برشلونة:" ليونيل ميسي وتير شتيجن وفرانكي دي يونج وجريزمان وعثمان ديمبلي و نيلسون سيميدو ولينجليه فقط لن يتم الاستماع لعروض من أجل بيعهم."

وأضاف:" باقي الفريق سنستمع لأي عروض تقدم لهم من أي نادي آخر."

وعين برشلونة الهولندي رونالد كومان مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للمقال كيكي سيتين.
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