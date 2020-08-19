ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 226 ألفا و914 حالة

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفعت في البلاد إلى 226 ألفا و914 حالة، وذلك عقب تسجيل 1510 حالات إصابة جديدة.





وأوضح المعهد - حسبما ذكرت إذاعة سويسرا العالمية (سويس إنفو) اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9243 حالة، وذلك عقب تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر