حدث ليلا.. طائرات إسرائيلية في ألمانيا.. سيول تجرف متفجرات بالسعودية.. حريق في شارع المعز

نشر موقع صدى البلد الإخباري،عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18-8-2020 نستعرضها في التقرير التالي:





أعلنت اللجنة العليا للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البر الرئيسي الصيني.





نوع عنصرية جديدة ظهر على الساحة البريطانية بعد شجار بين امرأة سوداء من أصول أفريقية وأخرى كورية انتهت بإلقائها للقمامة عليها.





يقام مساء اليوم " الثلاثاء"، الموافق 18-8-2020-،العديد من مباريات الدوري المصري حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع بين طنطا وحرس الحدود ومصر المقاصة والجونة ونادي مصر والزمالك ضمن الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري عقب استئنافه يوم 16 أغسطس من الشهر الجاري عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .





أطلق الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سيلًا من الإهانات اللاذعة والإسقاطات على السياسيين الديمقراطيين البارزين، حيث وصف خصومه بـ "الفاشيين" و "الراديكاليين"، كما وصف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا بأنه "اختبار له من الله".





اندلع منذ قليل حريق هائل في شارع المعز لدين الله الفاطمي وتوجهت قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق .





هبطت طائرات مقاتلة إسرائيلية على الأراضي الألمانية للمرة الأولى على الإطلاق، قبل انعقاد حدث تذكاري رمزي وتدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.





تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقيام عدد من الأشخاص بتحريض كلب مفترس على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو جالس في أحد المحال.





في خلال يومين فقط عثرت قوات الدفاع المدني السعودي على عبوة ناسفة صخرية، وصاروخ موجه جرفتهما السيول من اليمن إلى محافظة جازان.





انتهت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل من اجتماعها والذى شهد مناقشة أزمة أغنية 100 حساب للمطرب أحمد سعد وحسن شاكوش.





كشف الإعلامي سيف زاهر عن حجم إصابة محمود متولي لاعب النادي الأهلي خلال مواجهة نادي أسوان في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الأثنين"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة .