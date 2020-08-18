قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور





جرفت سيول قادمة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية اليوم جسم مشبوه تبين أنه صاروخ من عيار 90 ملم.





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وقد أجرى المختصون الاحترازات الأمنية في الموقع والإجراءات اللازمة للتعامل مع الصاروخ، بعدما جرفته السيول إلى وادٍ في منطقة جازان.





وصرح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بجازان «محمد الغامدي» بأن الصاروخ عيار 90 ملم، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في الموقع.





جدير بالذكر أن قوات الدفاع كانت قد عثرت على قنبلة صخرية جرفتها السيول أول أمس من الأراضي اليمنية إلى منطقة جازان في السعودية





وقد تعاملت معها القوات واتخذت الإجراءات المعتمدة والاحترازات الأمنية اللازمة.