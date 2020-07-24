بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

بعد 3 أيام من اختفائه، عثر عدد من المواطنين السعوديين بالصدفة على رجل متوفى ساجدًا وسط الصحراء، حيث سقط ميتًا وهو يصلي بعدما ذهب لجمع بعض الخشب والعصي.





اختفى المواطن السعودي «الضويحي حمود العجالين» البالغ من العمر 40 سنة، من منزله يوم الخميس الماضي في وادي الدواسر بمحافظة الرياض قبل العثور عليه في موضع تقشعر له الأبدان.





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شرعت الشرطة في تفتيش مكثف عنه، وتم العثور عليه بعد ثلاثة أيام في وسط الصحراء وفقًا للدايلي ميل،وقد دخلت فرق الإنقاذ المنطقة قبل العثور على الرجل على بعد أمتار قليلة من سيارته.





كانت السيارة التي تم العثور عليها في الموقع مليئة بالعصي مما يعني أنه كان بإمكانه جمع الخشب لعائلته.





يظهر مقطع الفيديو عدة رجال يقتربون من جثة الرجل حيث هبت الرياح ناحية مساحة من الأرض.





وقد عثر على الرجل "ساجدًا" مما أثار ضجة على مواقع التواصل دفعت المئات من المستخدمين حول العالم للصلاة من أجله عبر الإنترنت وتناولت قصة حسن خاتمته وسائل الإعلام الأجنبية.



