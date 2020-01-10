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منوعات

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:17 ص
حسن الخاتمة
حسن الخاتمة
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عزة عاطف
أن تكون آخر كلماتك «لا إله إلا الله» خلال حديث مطول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمل من هذا "حسن خاتمة"، في لحظات تقشعر لها الأبدان انتشرت لقطات للحظة طلوع روح شيخ جليل إلى مولاها.

أثناء حديثه عن فضل الزواج في خطوبة أحد الشباب في الكويت، فجأة انقطع صوت الداعية الفلسطيني «محمود عبداللطيف عبدالباقي أبو خطاب» وخرجت روحه.

أثارت اللقطات حزن ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فخلال حديث أبو خطاب المقيم في الكويت منذ أكثر من 50 عامًا عن "حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وحقوق الزوجين على بعضهما.

توقف لبرهة ثم قال "لا إله إلا الله" وصعدت بعدها روحه مباشرةً إلى السماء، فكان "ختامه مسك" الحديث، ركض نحوه المعازيم الحضور بسرعة لإنقاذه لكنه كان قد توفى بالفعل.

وبحسب ما تناقله المغردون فقد عاش الشيخ أبو خطاب بسيرته العطرة وأعماله الطيبة بين الناس منذ قدومه إلى الكويت، وقد أسس لجنة زكاة تدعى "العثمان" لنشر الخير وأعمال البر.
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آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

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