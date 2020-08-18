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أخبار العالم

لأول مرة.. طائرات إسرائيلية في الأراضي الألمانية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
هبطت طائرات مقاتلة إسرائيلية على الأراضي الألمانية للمرة الأولى على الإطلاق، قبل انعقاد حدث تذكاري رمزي وتدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.

ووصلت الطائرات الإسرائيلية إلى قاعدة نورفينيتش الجوية بالقرب من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا. 

وقالت القوات الجوية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ستشارك طائرات إف -16 الست في تدريبات بلوينجز 2020 وماجدايز على مدار الأسبوعين المقبلين". 

ومن المقرر أن يقوم تشكيل ألماني إسرائيلي بالتحليق فوق قاعدة فويرستينفيلدبروك الجوية اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى هجوم عام 1972 على الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونيخ والتي قتل فيها 11 رياضيا إسرائيليا.

وقال اللفتنانت جنرال إينجو جيرهارتز مفتش القوات الجوية الإسرائيلية: "إنها علامة مؤثرة على صداقتنا اليوم أننا نطير جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية الإسرائيلية لأول مرة في تاريخنا".






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