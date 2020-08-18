القصة الكاملة لأزمة أحمد سعد وحسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين

وقررت النقابة أيضا توجيه خطاب رسمي إلى كل الجهات المسؤولة وشركات الإنتاج لتحذيرهم من التعامل مع أحد شخصى لا يحمل تصريحا بمزاولة المهنة.

بينما علق المطرب أحمد سعد على قرار النقابة قائلا : أنه يحترم النقابة والاختلاف في الرأي لا يعني احترامي للجميع، وتابع أنه يحيى نقيب المهن الموسيقية الذي جعل النقابة داخل حياة كل مطرب وقرب بين المطربين ونقاباتهم.





وتابع سعد قائلا :أنا ضد بعض الإسفاف في كلمات المهرجانات، تربينا على الفن والطرب، وان كان هناك نوع مزيكا يحبه الجمهور، ولهذا السبب قررت استغلال تطور المزيكا وتقديم عمل مميز ومختلف في هذا الإطار.





وأضاف، أن التنازلات الخاصة بالأغنية موثقة منذ عامين قبل أزمة مطربي المهرجانات تم تسجيلها بالفعل، وسوف أخاطب النقابة بشكل قانوني عن ملابسات الأمر.





وقال: حسن شاكوش مطرب قد يكون اخطأ وتصحيح الخطأ يكون بطرح أغاني جادة.





وأكد أن طرح الأغنية جاء بالاتفاق مع شركة الإنتاج دون تخطي النقابة وبعد دخولنا في مناقشات غير مفهومة تم طرحها، وتم توضيح أن الأغنية تم تسجيلها منذ فترة، وكان الأمر عن إعداد شعبة لهؤلاء المطربين داخل النقابة لكن هذا لم يحدث.



