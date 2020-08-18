القصة الكاملة لأزمة أحمد سعد وحسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين

انتهت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل من اجتماعها والذى شهد مناقشة أزمة أغنية 100 حساب للمطرب أحمد سعد وحسن شاكوش.
وقررت نقابة الموسيقيين خلال الاجتماعى رفع دعوى قضائية على حسن شاكوش لمزاولة المهنة بدون تصريح كما قررت النقابة احالة المطرب أحمد سعد الى التحقيق معه بعد طرح الأغنية والتعامل مع حسن شاكوش دون تصريح.
وقررت النقابة أيضا توجيه خطاب رسمي إلى كل الجهات المسؤولة وشركات الإنتاج لتحذيرهم من التعامل مع أحد شخصى لا يحمل تصريحا بمزاولة المهنة.
بينما علق المطرب أحمد سعد على قرار النقابة قائلا : أنه يحترم النقابة والاختلاف في الرأي لا يعني احترامي للجميع، وتابع أنه يحيى نقيب المهن الموسيقية الذي جعل النقابة داخل حياة كل مطرب وقرب بين المطربين ونقاباتهم.
وتابع سعد قائلا :أنا ضد بعض الإسفاف في كلمات المهرجانات، تربينا على الفن والطرب، وان كان هناك نوع مزيكا يحبه الجمهور، ولهذا السبب قررت استغلال تطور المزيكا وتقديم عمل مميز ومختلف في هذا الإطار.
وأضاف، أن التنازلات الخاصة بالأغنية موثقة منذ عامين قبل أزمة مطربي المهرجانات تم تسجيلها بالفعل، وسوف أخاطب النقابة بشكل قانوني عن ملابسات الأمر.
وقال: حسن شاكوش مطرب قد يكون اخطأ وتصحيح الخطأ يكون بطرح أغاني جادة.
وأكد أن طرح الأغنية جاء بالاتفاق مع شركة الإنتاج دون تخطي النقابة وبعد دخولنا في مناقشات غير مفهومة تم طرحها، وتم توضيح أن الأغنية تم تسجيلها منذ فترة، وكان الأمر عن إعداد شعبة لهؤلاء المطربين داخل النقابة لكن هذا لم يحدث.
وتابع أن أغنية 100 حساب دعوة للحب والتفاؤل والحمد لله حققت نجاحات كبيرة بمجرد طرحها.
أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى اسلام شيبسى، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.
وحققت أغنية "100 حساب" للمطرب أحمد سعد وحسن شاكوش نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتخطت الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة في أسبوعين فقط، منذ طرحها يوم 29 يوليو الماضي عبر قناة المطرب أحمد سعد الرسمية بموقع يوتيوب.
تقول كلمات "100 حساب": «أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجوله والأدب والاحترام.. معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب.. مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربيين.. في أي حتة معروفين من غير دليل».