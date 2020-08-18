قطع في غضروف الركبة.. زاهر يكشف حجم إصابة محمود متولي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حجم إصابة محمود متولي
لاعب النادي الأهلي خلال مواجهة نادي أسوان في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الأثنين"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة .
وقال سيف زاهر
خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، :" التشخيص أثبت إصابة محمود متولي بجزع على مستوى الرباط الجانبي الخارجي وقطع على مستوى غضروف الركبة ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف".
وخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي فحص طبي دقيق بعد مواجهة أسوان التي تقام حاليًا ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وتعرض محمود متولي للإصابة وغادر المباراة وحل ياسر ابراهيم بديلًا له.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الفوز على أسوان بهدف دون رد سجله جيرالدو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم خلال الشوط الأول .
سجل الأنجولي جيرالدو هدف التقدم للأهلي بحلول الدقيقة ٩ من زمن المباراة بضربة رأس مثالية مستغلا عرضية نموذجية من زميله محمد مجدي أفشه لم يجد جيرالدو صعوبة في إسكانها الشباك.