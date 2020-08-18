قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا

نوع عنصرية جديدة ظهر على الساحة البريطانية بعد شجار بين امرأة سوداء من أصول أفريقية وأخرى كورية انتهت بإلقائها للقمامة عليها.
حيث اعتدت التي من أصول أفريقية على امرأة من كوريا الشمالية بسبب صناديق القمامة، وصرخت فيها: "أنت لست من هذا البلد.. عليك أن ترحلي”، ثم قامت بإلقاء صناديق القمامة عليها.
اقرأ المزيد:
وهجمت المرأة السوداء على الكورية، وهمَّت بقذفها بالصناديق، بينما لم تنبس الكورية ببنت شفة، وكل ما قالته- موجهة حديثها إلى أخرى داخل المنزل-: "لقد أهانتني.. وتصر على نقل الصناديق من مكانها بزعم منها أن الأوراق تتساقط بداخلها".
بينما طالبتها زميلتها الكورية من داخل المنزل بتوثيق ما تفعله المرأة السوداء بتصويرها.