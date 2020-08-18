3 مباريات..تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 18-8-2020

طنطا x حرس الحدود.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم "الثلاثاء"، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .





ويخوض الفريقين مباراة في غاية الصعوبة عقب الهزيمة التي تلقائها أبناء السيد البدوي من نظيره بيراميدز بثلاثية أهداف دون رد وخسارة حرس الحدود من وادي دجلة بهدف دون رد.





وتعد مباراة اليوم هي الأولي للمدير الفني الجديد لنادي طنطا محمد صلاح عقب رحيل أيمن المزين بعد الهزيمة من نادي بيراميدز .