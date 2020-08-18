3 مباريات..تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 18-8-2020

يقام مساء اليوم " الثلاثاء"، الموافق 18-8-2020-،العديد من مباريات الدوري المصري حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع بين طنطا وحرس الحدود ومصر المقاصة والجونة ونادي مصر والزمالك ضمن الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري عقب استئنافه يوم 16 أغسطس من الشهر الجاري عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .
طنطا x حرس الحدود.
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم "الثلاثاء"، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .
ويخوض الفريقين مباراة في غاية الصعوبة عقب الهزيمة التي تلقائها أبناء السيد البدوي من نظيره بيراميدز بثلاثية أهداف دون رد وخسارة حرس الحدود من وادي دجلة بهدف دون رد.
وتعد مباراة اليوم هي الأولي للمدير الفني الجديد لنادي طنطا محمد صلاح عقب رحيل أيمن المزين بعد الهزيمة من نادي بيراميدز .
ويحتل طنطا المركز الـ17 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة .
مصر المقاصة x الجونة
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام السادسة ونصف باستاد المقاولون العرب .
ويحتل مصر المقاصة المركز الـ 15 منجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بينما يتواجد الجونة بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة .
الزمالك x نادي مصر.
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي مصر اليوم " الثلاثاء في تمام التاسعة مساء باستاد الكلية الحربية .
ويحتل الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بينما يتواجد في المركز الأخير برصيد 12 نقطة .
القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري .
تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري لهذا اليوم الثلاثاء بوجود كوكبة رياضية للاستديو التحليلي قبل إنطلاق المباراة