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أخبار العالم

في 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 64 ألف إصابة و1092 وفاة بـ كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الهند، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لشبكة "ان دي تي في" الهندية،  أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 64500 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين 767 ألف و253 حالة.

كما نقلت شبكة عن الوزارة القول، إنه تم تسحيل 1092 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس 52 ألف و889 حالة.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد قال السبت الماضي خلال خطابه بمناسبة ذكرى استقلال الهند، إن هناك ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في مراحلة مختلفة من الاختبارات.

وأضاف أن الحكومة تعتزم ضمان وصول اللقاح لكل مواطن هندي بمجرد الموافقة عليه. 
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