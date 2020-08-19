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ديني

البحوث الإسلامية يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر والشعب المصري والإسلامي بذكرى هجرة الحبيب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:53 ص
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر والشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على العالم أجمع وأن يعم الأمن والسلام والرحمة والمحبة بين الناس جميعًا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: "إننا في هذه المناسبة الطيبة بحاجة إلى الاستفادة من الهجرة المباركة وما اشتملت عليه من دروس وعِبر يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع".
 

وأضاف: "حرص النبى صلى الله عليه وسلم في هجرته على ترسيخ عدد من القيم الإنسانية ومن أهمها: قيمة الإخاء والتكافل من خلال مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واحترام الآخر والتعايش السلمى، وإقرار العيش المشترك، والوفاء بالعهود والمواثيق، وذلك بإقرار وثيقة المدينة".


وأكد عيّاد أن الهجرة النبوية المباركة أكدت أيضًا قيمة الوطن، وأهمية حب الوطن والانتماء إليه والعمل على دعمه واستقراره، والعمل على إحياء منظومة القيم والأخلاق من خلال التركيز على الجوانب العملية في حياة النبي صلى الله عليهم وسلم.


وأشار الأمين العام إلى أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والفوز بمحبته يحتاج منا إلى التطبيق الفعلي للقيم التي تضمنتها الهجرة النبوية وأهمية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا ما تحتاج إليه مصرنا الحبيبة في تلك الفترة، حيث تتطلب تضافر جهود جميع المواطنين لدعم مسيرة التقدم والتنمية والبناء.
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