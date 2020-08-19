على شاطئ البحر.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة

نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومختلفة من على شاطئ البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



