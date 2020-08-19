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مرأة

على شاطئ البحر.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:21 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومختلفة من على شاطئ البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت ديميت أوزديمير وهي ترتدي فستانا باللون الأسود بقصة الكب من منطقة الصدر، وأكمام طويلة منفصلة بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز رقة إطلالتها.

وتركت ديميت أوزديمير شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا لتبرز من جمال عينيها .

واكتفت ديميت أوزديمير في اختيار الإكسسوارات بارتداء قلادة حول عنقها مع اسوراة باللون  الذهبي وقرطين ناعمين من نفس اللون.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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