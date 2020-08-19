ترشيح 5 مشروعات "مصرية - بريطانية" للفوز بــ جائزة نيوتن

شارك باحثون مصريون لأول مرة في التقدم لجائزة نيوتن السنوية، التي تحتفي بأفضل العلماءفي العالم في البحث العلمي والابتكار.





وأعلنت لجنة التحكيم للجائزة عن خمس مشاريع بريطانية - مصرية مشتركة مؤهلة لجائزة نيوتن 2020، تقديرًا لعملهم المهم في إنقاذ الأرواح، وتوفير المياه النظيفة، والحفاظ على التراث الثقافي.





وتضم لجنة جائزة نيوتن 2020 برئاسة الدكتورة أليس جاست، رئيس إمبريال كوليدج لندن، وأساتذة متميزين بمن فيهم مدير مركز الضوئيات والمواد الذكية في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور صلاح عبية.





وشملت قائمة المرشحين خمسة مشروعات مصرية بريطانية مشتركة وهي كما يلي: The Liver Micromanagement (علاجات جديدة لسرطان الكبد)، و يمثل مرضى سرطان الكبد 23٪ من إجمالي حالات السرطان المسجلة في مصر. ويعمل الباحثون في جامعة نيوكاسل وجامعة المنيا على طرق لوقف تقدمه من خلال استخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد وإيجاد المؤشرات الحيوية في الدم.





كما شملت قائمة المشروعات البحثية المرشحة مشروع :"مصر القديمة (لحفظ التراث الثقافي لمصر)، حيث تعد مصر موطنًا لبعض أهم المواقع التاريخية في العالم بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الثقافات الأساسية لهويتها ونموها المستقبلي. ويحاول فريق الباحثين بجامعة إدنبرة والجامعة الفرنسية حماية تراث مصر وتعليم الجيل الجديد. وكذلك شملت مشروع " الواقع الافتراضي لثقافة العصور الوسطى (بناء اقتصاد تراثي مصري)، حيث يحاول هذا المشروع بناء اقتصاد تراثي مستدام يواكب المستقبل ويفتح التراث المصري على العالم، وهو مهم بشكل خاص خلال جائحة كوفيد -19. ويهدف هذا المشروع الذي أعدته جامعة نوتنجهام ترنت والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء في مصر إلى المساهمة في تنشيط صناعة السياحة في مصر. ومن بين المشروعات جاء مشروع بحثي مشترك حول:" تحلية المياه (محطة جديدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النظيفة)، و يعمل هذا المشروع المشترك بين جامعة شيفيلد وجامعة بورسعيد في مصر على تطوير نظام لإنتاج مياه شرب عذبة وآمنة للمجتمعات الريفية.





كما جاء مشروع إدارة المياه المستدامة (تحسين الري والزراعة) فعلى الصعيد العالمي، يستهلك الري 70٪ من إجمالي موارد المياه العذبة، ولكن هذه الدراسة التي استمرت لمدة عامين، أجراها مركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا والمركز القومي للبحوث في مصر، أظهرت أن استخدام مياه الصرف للري ليس فقط استخدامًا مستدامًا للمياه ولكنه يزيد أيضًا من إنتاج القمح ودخل المزارعين في مصر.





وتعد جائزة نيوتن صندوق قيمته مليون جنيه إسترليني لدعم الأبحاث والابتكارات الممتازة التي استثمر فيها صندوق نيوتن منذ إطلاقه في عام 2014. هذا العام، تشارك مصر لأول مرة. وقدم برنامج نيوتن- مشرفة منحًا لدرجة الدكتوراه وتمويلًا للبحوث وبناء القدرات والتدريب لأكثر من 1700 باحث وباحثة من مصر.