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محافظات

وليد عوض: النقل النهري يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
للمرة الثانية خلال أسبوع ـ ينجح ميناء دمياط فى نقل شحنة من القمح إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل .

ومن جانبه صرح اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط ، انة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الإستفادة من منظومة النقل النهرى فى تنشيط نقل البضائع نهريًا ، استقبل ميناء دمياط عدد 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى ثانى رحلة خلال اسبوع لنقل حوالى 1600 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل .


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وأوضح عوض ان وزير النقل  اصدر تعليماته لقيادات هيئة ميناء دمياط بمتابعة عملية شحن الوحدات النهرية أولًا بأول ووجه بتوفير كافة امكانيات الميناء وتيسير الإجراءات لسرعة شحن القمح ومغادرة الوحدات فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بشأن الاهتمام بتنشيط نقل البضائع نهريًا لإنخفاض تكلفته واثره فى الحفاظ على جودة الطرق البرية ودوره فى خفض أسعار البضائع والسلع المنقولة ، وهو الأمر الذى يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل الميناء .
جدير بالذكر أن ميناء دمياط نجح في استعادة نقل شحنات القمح بعد توقف 36 شهر حيث كان قد استقبل الأسبوع الماضى عدد 6 وحدات نهرية فى رحلة تم خلالها شحن حوالى 1800 طن قمح من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل .
وليد عوض: النقل النهري يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة
وليد عوض: النقل النهري يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة
وليد عوض: النقل النهري يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة
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