رئيس جامعة دمياط يتفقد 12 معملا جديدا بالجامعة.. صور





يأتى ذلك فى إطار السعى الدائم لتجهيز كليات الجامعة بأحدث التجهيزات لخدمة العملية التعليمية على المستوى الأمثل، والذى يليق بجامعة دمياط لإعداد خريج على أعلى مستوى علمى بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وذلك من حيث نوعية الأجهزة وكذلك البلد المنشأ، حيث تم اختيار أجهزة على أعلى مستوى من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند.

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فيما يلى بيان تفصيلى لكافة المعامل التى تفقدها السيد رئيس الجامعة اليوم: أولًا: قسم الهندسة المدنية: معمل ميكانيكا التربة والأساسات، بلدا المنشأ: إنجلترا معمل المساحة، بلد المنشأ: الاتحاد الأوروبي معمل الخرسانة، بلد المنشأ: إيطاليا معمل الهندسة الصحية، بلد المنشأ: الهند ثانيًا: قسم القوى الميكانيكية: معمل انتقال حرارة وكتلة، بلد المنشأ: إنجلترا معمل الديناميكا الحرارية، بلد المنشأ: أمريكا & ألمانيا & إنجلترا وهو الأول من نوعه بكليات الهندسة بالجامعات المصرية معمل ميكانيكا الموائع، بلد المنشأ: إنجلترا معمل آلات الموائع، بلد المنشأ: إنجلترا ثالثًا: قسم القوى الكهربائية: معمل نظم القوى الكهربائية، بلد المنشأ: السويد وهو الأول من نوعه بكليات الهندسة بالجامعات المصرية معمل الآلات الكهربائية، بلد المنشأ: ألمانيا معمل الإلكترونيات الرقمية، بلد المنشأ: ألمانيا معلم التحكم الآلى، بلد المنشأ: تجميع محلي.





جدير بالذكر أيضًا أنه جار إنهاء عدد من الإجراءات بعدد من الإدارات المختلفة المختصة لتجهيز عدد آخر من المعامل الخاصة بكلية الهندسة لخدمة المراحل الدراسية المختلفة لتضاهى كبرى كليات الهندسة العالمية.