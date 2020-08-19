محافظ بني سويف يبحث مع وفد التنمية المحلية آليات النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ضمن مشروع wise

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وفدًا من وزارة التنمية المحلية ،ضم الدكتور حسام يونس استشاري الصناعة والتعدين،والأستاذ إبراهيم مصطفى استشاري أول مجالس الشركة بمشروع وايز،الأستاذ أحمد مجدى أخصائي تنمية محلية،والأستاذ مروان سلومة،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،وممثلين عن المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة وعدد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء وحدة التنمية الاقتصادية .





وخلال اللقاء ناقش المحافظ مسودة الإستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE" والممول من المعونة الأمريكية ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة،بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار مقومات المحافظة سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة والمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية .





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استمع المحافظ لعرض"presentation"تناول الأهداف العامة والإجراءات والخطوات العملية المبدئية والمستهدف تنفيذها بشان إستراتيجية قطاع الصناعات الحرفية باعتبارها أحد المحاور الخمس لخطة التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة،والتي تشمل أيضًا قطاعات(الزراعة والصناعة والسياحة والبنية الأساسية بجانب المشروعات الحرفية والصغيرة ) .





حيث أكد المحافظ على أهمية قطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة والتي توليه الحكومة اهتماما كبيرا في الفترة الحالية،لما يوفره من فرص عمل للشباب ودعم الإنتاجية وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال،لافتا إلى أن المحافظة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية للدفع بهذا القطاع من خلال تعزيز دور المؤسسات والجهات المانحة والممولة لتلك المشروعات والحرف والتعريف بها والترويج لها مثل جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "مشروعك"وبعض الجمعيات العاملة في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ،بالإضافة إلى تشجيع ورعاية الأعمال والصناعات الحرفية واليدوية وإحياؤها من خلال تطوير التجمعات الحرفية،وتأهيل مراكز التدريب والتأهيل على تلك الصناعات والحرف وتقديم الدعم المطلوب لتؤدى دورها في هذا المجال .