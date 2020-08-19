AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جوميز يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة فى الدوري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:41 م
نادي الإسماعيلي
نادي الإسماعيلي
Advertisements
محمد رشاد
أعلن ديديه جوميز المدير الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء وادي دجلة في ختام الجولة العشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالى :

حارس مرمى: محمد مجدي

خط الدفاع : أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم

خط الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – مدحت فقوسة – أحمد متبولي – عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمود البدري – محمد كماتشو – محمد الضرف – محمد مجدي الجمل – محمد الشامي – محمد حمدي زكي – بيكيتي سيلفا – حازم مرسي.
جوميز يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة فى الدوري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقسيمة قوية في مران الإسماعيلي.. صور

الإسماعيلي يعلن قائمته قبل لقاء المصري في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة في انتخابات الشيوخ

سيظهر اليوم.. منجمة بريطانية: القمر الأسود دلالة قوية على نهاية كورونا.. فيديو وصور

الخوف من الشتاء.. أستاذ مناعة يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

كان يمتلك 9 سيارات.. نجلة أحمد راتب تكشف عن طقوس والدها في القيادة ومصير آخرها.. صور

المصريون قالوا كلمتهم.. نفادي: لم يفز أى مرشح من حزب النور بانتخابات الشيوخ

لجنة كورونا تبحث عودة صلاة الجمعة في المساجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن يخطر ببالك .. مشروب قادر على علاج الأرق نهائيا

10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها

هواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي مع قلم إلكتروني "صور"