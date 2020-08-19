جوميز يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة فى الدوري

أعلن ديديه جوميز المدير الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء وادي دجلة في ختام الجولة العشرين بمسابقة الدوري الممتاز.





جاء التشكيل كالتالى :





حارس مرمى: محمد مجدي





خط الدفاع : أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم





خط الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – مدحت فقوسة – أحمد متبولي – عبدالرحمن مجدي





خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم





وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمود البدري – محمد كماتشو – محمد الضرف – محمد مجدي الجمل – محمد الشامي – محمد حمدي زكي – بيكيتي سيلفا – حازم مرسي.