تعرف على سيارات البرازيلي نيمار وقيمتها المالية الخيالية.. صور

يعتبر اللاعب البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من اكثر لاعبى العالم فى البحث عليها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتمالية تعرضه للإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومثل لاعبى العالم المحترفين يعد نيمار واحد من محبي اقتناء السيارات الفارهة والرياضية حيث أسطول سياراته يضم العديد من الماركات العالمية والشهيرة ومن بينها أودي R8 سبايدر ، و فيراري 458 سبايدر ، و مازيراتي ام سي 12 ، و بورش باناميرا تيربو ، وفولكس فاجن طوارق، وفولفو XC60 ، كما اقتنى النجم البرازيلي طائرة خاصة.

ويعد سعر السيارة أودي R8 سبايدر 182,100 دولار أمريكي اى ما يعادل 2,900,834.79 جنيه مصري .

بينما سعر السيارة فيراري 458 سبايدر 319,957 دولار أمريكي اى ما يعادل5,096,883.01 جنيه مصري .

وياتى سعر السيارة مازيراتي ام سي 12 الى 3 ملايين دولار أميركي اى ما يعادل 47,791,500 جنيه مصري .

وسعر سيارة بورش باناميرا تيربو يصل الى 6 مليون و 26,170 الف جنيه مصرى .

كما ان سعر السيارة فولفو XC60 يصل الى مليون و140 ألف جنيه مصرى .

جدير بالذكر ان اللاعب نيمار خرق البروتوكول الطبي و القواعد الاحترازية لفيروس كورونا بعد تبديل القمصان مع مدافع لايبزيج مارسيل هالستنبرج بعد المباراة التى انتهت بثلاثية دون رد ، مضيفة أن اللاعب البرازيلي مُعرض للإيقاف من قبل يويفا بسبب انتهاك قواعد الوباء.