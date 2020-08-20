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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع أهالى حى السكرية بـ6 أكتوبر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن شريف محمد، من أهالي حي السكرية بمدينة 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة الشرسة التي تهاجمهم في الشوارع سواء كبار أو أطفال، مؤكدين سعيهم كثيرا بشكاوى لمنطقة الطب البيطري وجهاز مدينة 6 أكتوبر وحتي الآن لم يصلوا لحل.
 
وناشد أهالي حي السكرية المسئولين المساعدة في التخلص من هذه الكلاب بطريقة آمنة حفاظا علي سلامة سكان المنطقة. 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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