وكيل التعليم بالغربية: انتهاء تجهيز لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليماته لجميع قيادات المديرية، ومديري عموم الإدارات، بضرورة متابعة جميع اللجان وتجهيزها بشكل متميز؛ ضمانا لحسن سير الامتحان وحماية جميع أبنائنا الطلاب والعاملين خلال سير الامتحان.

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جاء ذلك؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم، استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالسادة المراقبين والملاحظين .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين التربية والتعليم والجهات المعنية من مديرية الأمن، والكهرباء والتأمين الصحي، والإسعاف، من أجل سير الامتحانات بشكل مطمئن ، كما أكد على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات لمتابعة وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

وأشار "حسن " ان الوزارة وزعت مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، والتي تخص امتحانات الدور الثاني، حيث تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة ويبلغ عدد 13 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020، والمقرر أن تبدأ السبت الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الأربعاء الثاني من سبتمبر القادم، وفي إطار خطة الوزارة لضمان حسن سير الامتحانات في ظل انتشار جائحة كورونا .

كما سخرت الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب، وأسوة بما تم اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية خلال سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من أجل ضمان حماية وأمن الطلاب والعاملين خلال سير الامتحانات.