AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل التعليم بالغربية: انتهاء تجهيز لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:08 م
ناصر حسن، وكيل وزارة
ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
Advertisements
أحمد على

أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليماته لجميع قيادات المديرية، ومديري عموم الإدارات، بضرورة متابعة جميع اللجان وتجهيزها بشكل متميز؛ ضمانا لحسن سير الامتحان وحماية جميع أبنائنا الطلاب والعاملين خلال سير الامتحان.

أقرا ايضا :بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور

جاء ذلك؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم، استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالسادة المراقبين والملاحظين .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين التربية والتعليم والجهات المعنية من مديرية الأمن، والكهرباء والتأمين الصحي، والإسعاف، من أجل سير الامتحانات بشكل مطمئن ، كما أكد على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات لمتابعة وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

وأشار "حسن " ان الوزارة وزعت  مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، والتي تخص امتحانات الدور الثاني، حيث تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة ويبلغ عدد 13 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020، والمقرر أن تبدأ السبت الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الأربعاء الثاني من سبتمبر القادم، وفي إطار خطة الوزارة لضمان حسن سير الامتحانات في ظل انتشار جائحة كورونا .

كما سخرت الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب، وأسوة بما تم اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية خلال سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من أجل ضمان حماية وأمن الطلاب والعاملين خلال سير الامتحانات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها

بالكمامة والكحول.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الامتحانات بأسيوط

أرقام وإحصائيات مهمة تلخص منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020

إغماء طالبة أثناء امتحان الثانوية العامة بأسيوط

إجراءات احترازية قبل دخول طلاب الثانوية العامة في أسيوط للجان.. شاهد

ترشيحاتنا

الأهلي: لا توجد بنود تمنح ديانج ومعلول وحمدي حق فسخ التعاقد

مجلس الوزراء: فتح المساجد لصلاة الجمعة 28 أغسطس.. فيديو

5 أحجام مختلفة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب رغيف الخبز ويطالب بمحاسبة المخابز المخالفة

بسبب سقطة عصام العريان.. استقالة إيهاب الطاهر من أمانة الأطباء

الحكومة تعلن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. إجراء تحليل pcr لجميع القادمين لمصر.. واستمرار غلق الشواطئ.. وفتح بعض المتنزهات

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

مصير السيارات المار عليها أكثر من 20 عاما من الإحلال| كريم نجار يوضح

تعرف على سيارات البرازيلي نيمار وقيمتها المالية الخيالية.. صور