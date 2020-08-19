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رياضة

نمبر وان.. ميدو والحضري وحسني عبد ربه وديرموت في ضيافة عمر ربيع ياسين لتحليل قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:47 م
النهار
النهار
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محمد رشاد
يحل أحمد حسام "ميدو"، وعصام الحضري، وحسني عبدربه، والحكم الإنجليزي ديرموت جالاجر، ضيوفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، في الحادية عشرة مساء يوم السبت المقبل في استديو تحليلي استثنائي لقمة الأهلي والزمالك.

ويقدم برنامج "نمبر وان" حلقة استثنائية الذي يقدمه عمر بيع ياسين، ويستضيف "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني ومقدم برنامج "أوضة اللبس"،  عصام الحضري نجم حراسة الأهلي السابق وحسني عبد ربه نجم منتخبنا والاسماعيلي السابق.

برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من الخميس للأحد في كل أسبوع.
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