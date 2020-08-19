بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي الأبطال بهدفين في شباك ليون

بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء ليون ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يمين المرمى.

وسجل جنابري هدف التقدم بعد مرور 18 دقيقة، بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء ليون ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يمين المرمى.

ونجح البافاري في تسجيل الهدف الثاني عبر جنابري أيضا ، بعدما فشل دفاع ليون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى جنابري خالي الرقابة ويسجلها بنجاح في الشباك.





وتم إلغاء هدف بداعي التسلل على فيليبي كوتينيو، مع الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

