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رياضة

بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي الأبطال بهدفين في شباك ليون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى نهائي "التشامبيونزليج" بهدفين دون رد في شباك ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جنابري هدف التقدم بعد مرور 18 دقيقة، بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء ليون ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يمين المرمى.

ونجح البافاري في تسجيل الهدف الثاني عبر  جنابري  أيضا ، بعدما  فشل دفاع ليون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى جنابري خالي الرقابة ويسجلها بنجاح في الشباك.

وتم إلغاء هدف بداعي التسلل على فيليبي كوتينيو، مع الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وتوحش فريق بايرن ميونخ بعدما حقق بطولة الدوري والكأس ونجح في التأهل الي نصف نهائي المسابقة بعد إقصاء مذل ومهين لفريق برشلونة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين فقط. 

وسيواجه بايرن ميونخ الالماني فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا يوم الأحد الموافق 23 أغسطس على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة. 

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