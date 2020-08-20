مهرجان أفلام السعودية.. 4 مسابقات في دورة سادسة استثنائية.. ولجان تحكيم مرموقة وعروض افتراضية





المهرجان تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.





ومن المنتظر أن تقام دورته السادسة بشكل افتراضي خلال الفترة من 1 وحتى 6 سبتمبر 2020، لضمان تحقيق المهرجان لأهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.





لجان تحكيم مهرجان أفلام السعودية‬⁩

لجنة مسابقة الأفلام الروائية ‏• إبراهيم الحساوي ‏ رئيس اللجنة ‏ممثل مسرحي وسينمائي ‏ومنتج أفلام، وشاعر سعودي ‏شارك في العديد من الأفلام السينمائية، والمسلسلات الدرامية التلفزيونية، له مشاركات في عدة مهرجانات عربية ودولية. حصل على عدة جوائز في المجال المسرحي والسينمائي.

‏• لجنة مسابقة الأفلام الروائية ‏•راسموس بريندستربس ‏عضو لجنة ‏منسق أفلام،حاصل على الماجستير في الثقافة الحديثة والنشر الثقافي ‏قام بإنشاء وتنظيم المهرجان السنوي لأفلام "الليالي العربية"في كوبنهاغن منذ 2015 م ‏أنشأ مهرجانات حول السينما والثقافة الأفغانية واليابانية وأمريكا اللاتينية

‏•لجنة مسابقة الأفلام الروائية ‏• كوليت نوفل ‏عضو لجنة ‏مخرجة لبنانية، ومديرة مهرجان بيروت السينمائي الدولي منذ عام 1997م ‏ساهمت في الحراك السينمائي ‏أسست مؤسسة بيروت للأفلام، حرصًا على استمرارية صناعة الأفلام ‏شغلت مناصب في أكثر من مدينة حول العالم مثل: نيويورك، باريس، لندن، وطوكيو

‏•لجنة مسابقة الأفلام الوثائقية ‏•فيليب كوردي ‏ رئيس اللجنة ‏مخرج، ومصور سينمائي انتقائي فرنسي ‏نائب رئيس جمعية المصورين السينمائيين السويسريين ‏وعضو جمعية الوثائق الدولية. قام بتصوير العديد من الأفلام الوثائقية، والإعلانات التجارية الحائزة على جوائز أوروبية على مدار 35 عامًا.

‏•لجنة مسابقة الأفلام الوثائقية ‏•علي السمين ‏عضو لجنة ‏مخرج، وكاتب، ومنتج سعودي ‏حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، انضم لمجموعة إم بي سي عام 2006 م كمصمم بث ومخرج ‏تفرغ بشكل مستقل لإخراج البرامج التلفزيونية والإعلانات عام 2013 م

‏•لجنة مسابقة الأفلام الوثائقية ‏•عرفان رشيد ‏عضو لجنة ‏صحافي ومخرج عراقي مقيم في إيطاليا ‏مدير البرامج العربية في مهرجان دبي السينمائي الدولي ‏أحد مؤلفي كتاب "سينما البلدان العربيّة". عمل مراسلًا للعديد من الصحف العربية، من بينها جريدة "الحياة" اللندنية، وذلك كمراسل من إيطاليا.

‏•لجنة مسابقة أفلام الطلبة ‏•هناء العمير ‏رئيس اللجنة ‏كاتبه ومخرجة سينمائية،لها عدة إسهامات في السينما على مستوى التحكيم والمشاركات المحلية والعربية ‏كتبت عدة مقالات في النقد السينمائي ‏ألفت وأخرجت عدة أفلام حصلت على العديد من الجوائز منها: جائزة النخلة الذهبية في ⁦‪@SA_FilmFestival‬⁩

‏•لجنة مسابقة أفلام الطلبة ‏•فرانسين فيرت ‏عضو لجنة ‏عالمة آثار بدرجة الدكتوراه ‏طورت اهتمامًا كبيرًا بالسينما الأفريقية على مدار السنوات العشر الماضية بالإضافة لكونها عضو تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الأفريقية في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا.



وأوضح مدير مهرجان أفلام السعودية الأستاذ أحد الملا "أن المهرجان يأتي عبر وسائط الإنترنت بشكل مختلف عن الاستخدام التلقائي الذي يتم التعامل فيه كموقع بديل.

إطلاق هذه الدورة بشكلها شبه الإفتراضي دافعه تفاعل مجتمع صناع الأفلام السعوديين الذي يتلهف الى نشاطاته التي أفقدتها إياه الجائحة.





ويتضمن المهرجان في دورته المقبلة أربع مسابقات رئيسية، هي: "مسابقة الأفلام الروائية، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو غير المنفذ، وستتولى مهمة اختيار الفائزين في كل مسابقة لجنة تحكيم مستقلة، ستقوم بمنح جائزتين، فيما سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل مسابقة من المسابقات الأربع.





وشددت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراكها لأهمية عرض الأفلام في صالات السينما بين محبي الأفلام والجمهور، موضحة بأن قرار بث المهرجان رقميًا عبر الإنترنت جاء بعد دراسة الظروف الراهنة وما يرتبط بها من قيود احترازية قد لا تتيح للكثيرين حضور فعاليات المهرجان والاستفادة من برامجه. ومن المقرر أن يتم الإعلان في الفترة القريبة المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات المقبولة في دورته الاستثنائية، إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.





ويهدف مهرجان "أفلام السعودية" منذ دورته الأولى عام 2008 إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة.



