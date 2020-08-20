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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة سكنية وإصابة 3 من أصحابها في الأميرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق  واصابة 3 من افراد الاسرة.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراءا التحريات اللازمة حول الواقعة وكذلك التحري عن نشاط المتهم والوقائع التى ارتكبها من قبل.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") بحوزته (حقيبة مغلقة - كيس بلاستيكى بداخله بعض الأوراق "مجهولين المصدر"- 3 قطع سلاح أبيض "سكين"- آلة حادة "مفك").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وأمكن التوصل للمجنى عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص  مصابين بعدة إصابات وتم نقلهم للمستشفى.

وبسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بالشقة محل سكنهم تناهى إلى سمعهم تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة، بإستبيانهم الأمر فوجئوا بتواجد المتهم المضبوط وقيامه بالإستيلاء على الحقيبة المضبوطة وأثناء قيامهم بمحاولة السيطرة عليه تعدى عليهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته محدثًا إصابتهم ولاذ بالفرار وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان)، حيث تم ضبطها وأيدت ما جا ء بأقوال المتهم، وفى سبيل ذلك إستعانت به لتنفيذ مخططها و استغلت تواجدها بالشقة محل البلاغ بدعوى رغبتها فى التصالح مع طليقها، وقامت بفتح شباك المطبخ لتمكين المتهم من الدخول  والاستيلاء على المسروقات.
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