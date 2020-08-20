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أخبار العالم

أوباما: ترامب غير مسئول ولا يستحق منصب الرئيس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن دونالد ترامب، لم يأخذ منصبه على محمل الجد، متهمًا إياه بأنه يفتقر إلى المهارات اللازمة لمنصب الرئاسة. 

وكتب أوباما في خطاب سيلقيه صباح اليوم، أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي ونشر منظمو المؤتمر مقتطفات منه: "كنت أتمنى حقًا، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجد… لكنه لم يفعل ذلك أبدًا".

وأضاف أن ترامب "لم يبد أي اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أي اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة".

وكانت ميشيل، زوجة أوباما، وجهت انتقادا غير مسبوق لترامب، معتبرة أنه رئيس غير كفء يظهر "افتقارا تاما للتعاطف".

وقالت في افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي، الثلاثاء الماضي، إنه "في كل مرة نلتفت إلى البيت الأبيض بحثا عن بعض القيادة أو المواساة أو أي مظهر من مظاهر الثبات، فإن ما نحصل عليه في المقابل هو الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".
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