قطع المياه عن بعض المناطق في الهرم .. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية وذلك لمدة 6 ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 3/ 10 / 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 4/ 10 /2025.

وتوضح محافظة الجيزة أن الشركة قد ارجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على خطي قائمين قطر 300 مم و 200 مم من الاتجاهين، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتشير محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.