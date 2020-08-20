AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسميا.. الديمقراطيون يرشحون كاملا هاريس لمنصب نائب الرئيس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الخميس، ترشيح السيناتور كاملا هاريس رسميًا لمنصب نائب الرئيس، وذلك بعدما أصبح جو بايدن أمس المرشح الرسمي للحزب لينافس الرئيس دونالد ترامب.

وفي مطلع الشهر الجاري، اختار بايدن هاريس لتولي منصب نائبته في الانتخابات التي ستجرى في 3 من نوفمبر المقبل.

​والسناتورة هاريس محامية وتشغل منذ عام 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما شغلت هاريس في الفترة ما بين عامي 2004 و2011، منصب مدعي عام سان فرانسيسكو، وشغلت بين عامي 2011 و2017، منصب النائب العام الثاني والثلاثين لولاية كاليفورنيا.

ولدت كامالا ديفي هاريس في 20 أكتوبر من عام 1964، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتخرجت من جامعة هوارد، ومن كلية هاستينغز للقانون في جامعة كاليفورنيا.

وكانت والدتها شيامالا غوبالان عالمة تاميلية هندية متخصصة بسرطان الثدي، هاجرت إلى الولايات المتحدة من مدينة مدراس بولاية تامبل نادو الهندية عام 1960 بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في علم الغدد الصماء من جامعة كاليفورنيا في بركلي.

أما والدها، دونالد هاريس، فهو أستاذ في علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد هاجر من جامايكا في عام 1961 بهدف إكمال دراساته العليا في الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بركلي.

ولكامالا شقيقة واحد فقط تصغرها بالعمر، واسمها مايا هاريس. 

واختارت الوالدة أن تمنح كلتا طفلتيها أسماء سنسكريتية مستمدة من الأساطير الهندوسية بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جو بايدن يختار السيناتور الأفريقية كامالا هاريس نائبة له

حملة ترامب: كامالا هاريس باعت مبادئها وأصبحت نائبة لرجل وصفته بالعنصري

صديقة في معركة الانتخابات.. من هي كامالا هاريس نائبة بايدن الديمقراطية؟

أول تعليق لـ كامالا هاريس عقب اختيارها نائبة جو بايدن

ترامب عن اختيار بايدن لـ هاريس كنائبة له: قرار مثالي.. فيديو

بعد اختيارها نائبة لـ بايدن.. ترامب يشن هجومًا حادًا على كامالا هاريس

ترشيحاتنا

بطريقة كوميدية.. حمو بيكا يتصدر ترند تويتر بالإنجليزية

لمغفرة الذنوب.. الأزهر ينصح بـ6 أعمال في شهر المحرم.. ويحذر من هذه المعصية

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

سعره 100 جنيه أسترليني.. الصين تذهل العالم بإنتاج علاج لفيروس كورونا فى ديسمبر

الحكاية مينفعش تتحكي.. تعليق جديد من محمد رشاد على انفصاله عن مي حلمي

الصحة: تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 13 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور