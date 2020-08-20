رسميا.. الديمقراطيون يرشحون كاملا هاريس لمنصب نائب الرئيس

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الخميس، ترشيح السيناتور كاملا هاريس رسميًا لمنصب نائب الرئيس، وذلك بعدما أصبح جو بايدن أمس المرشح الرسمي للحزب لينافس الرئيس دونالد ترامب.





وفي مطلع الشهر الجاري، اختار بايدن هاريس لتولي منصب نائبته في الانتخابات التي ستجرى في 3 من نوفمبر المقبل.





​والسناتورة هاريس محامية وتشغل منذ عام 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.





كما شغلت هاريس في الفترة ما بين عامي 2004 و2011، منصب مدعي عام سان فرانسيسكو، وشغلت بين عامي 2011 و2017، منصب النائب العام الثاني والثلاثين لولاية كاليفورنيا.





ولدت كامالا ديفي هاريس في 20 أكتوبر من عام 1964، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتخرجت من جامعة هوارد، ومن كلية هاستينغز للقانون في جامعة كاليفورنيا.





وكانت والدتها شيامالا غوبالان عالمة تاميلية هندية متخصصة بسرطان الثدي، هاجرت إلى الولايات المتحدة من مدينة مدراس بولاية تامبل نادو الهندية عام 1960 بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في علم الغدد الصماء من جامعة كاليفورنيا في بركلي.





أما والدها، دونالد هاريس، فهو أستاذ في علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد هاجر من جامايكا في عام 1961 بهدف إكمال دراساته العليا في الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بركلي.





ولكامالا شقيقة واحد فقط تصغرها بالعمر، واسمها مايا هاريس.



