AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ضد الزمالك.. قمة استثنائية في بطولة الأزمات والإصابات تتصدر المشهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:45 ص
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
Advertisements
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستجمع بينهما السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز. 

 

وهي مباراة تعد بمثابة بروفة قوية للقطبين، قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء والوداد المغربيين، خاصة بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب أزمة كورونا، والتي شهدت العديد من التغيرات في الفريقين. 

 

نتائج الفريقين

فعلى صعيد النتائج، خاض الزمالك 4 مباريات في الدوري، ففاز على المصري والمقاصة بنفس النتيجة (1-0)، وتعادل مرتين مع الاتحاد السكندري (1-1) وإف سي مصر دون أهداف.

 

من جانبه، خاض الأهلي بعد العودة 3 مباريات في الدوري، فحقق الفوز على إنبي (2-0) وأسوان (3-0)، وتعادل مع الإنتاج الحربي (1-1) .

 

الأزمات تضرب الجميع

الأهلي يعاني من ظروف استثنائية تتمثل في الغيابات بسبب الإيقاف والإصابات، فضلا عن رحيل رمضان صبحي واقترابه من بيراميدز، كما قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للحارس، شريف إكرامي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وهو نفس ما حدث مع حسام عاشور، الذي انتهت علاقته بالأهلي.

 

بينما يغيب عن الزمالك مجموعة من لاعبيه المميزين للإيقاف أيضا منهم عبد الله جمعة وشيكابالا، فضلا عن أزمات التجديد لبعض نجومه مثل يوسف "أوباما" وحازم إمام.

 

الإصابات لا ترحم أحدا

يعاني بعض لاعبي الزمالك من الإصابة مثل مصطفى فتحي ومحمد حسن وحازم إمام، ولم يتضح بعد موقفهم من اللحاق بموقعة السبت.

 

بينما يعاني الأهلي من إصابات طارئة على الفريق، في مقدمتها محمود متولي، لاعب قلب الدفاع، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وفقده الفريق لفترة قد تمتد لأكثر من 9 أشهر، فيما لم يتضح موقف الثنائي جيرالدو وأحمد الشيخ حتى الآن، إلى جانب حسين الشحات، الجناح الأيمن الأساسي، لإجرائه عملية الفتاق.

 

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الإعلان عن جدول المسابقة..تعرف على مباريات الأهلي في الدوري

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت

بالأرقام.. كشف حساب الزمالك في الدوري قبل مواجهة المصري اليوم

ضربة البداية.. الدوري يعود بمباراة الزمالك والمصري اليوم

ترشيحاتنا

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1442 مكتوب ومستجاب

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

بالفوشيا.. مي حلمي تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

فى عيد ميلاد عادل كرم.. زيجاته وعمره الحقيقى

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

AdvertisementS

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

موعد وملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

محمد عمارة: الأهلي خسر فتحي وإكرامي ولا يتعامل بشكل لائق مع النجوم.. فيديو

وكيل أعمال إماراتي: عقوبة فيفا أوقفت عروضا خليجية لرحيل كهربا عن الأهلي

غلطة وندمان عليها.. شعار نجوم الأهلي الراحلين عن الفريق من الباب الخلفي

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع