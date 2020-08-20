الأهلي ضد الزمالك.. قمة استثنائية في بطولة الأزمات والإصابات تتصدر المشهد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستجمع بينهما السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.

وهي مباراة تعد بمثابة بروفة قوية للقطبين، قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء والوداد المغربيين، خاصة بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب أزمة كورونا، والتي شهدت العديد من التغيرات في الفريقين.

نتائج الفريقين

فعلى صعيد النتائج، خاض الزمالك 4 مباريات في الدوري، ففاز على المصري والمقاصة بنفس النتيجة (1-0)، وتعادل مرتين مع الاتحاد السكندري (1-1) وإف سي مصر دون أهداف.

من جانبه، خاض الأهلي بعد العودة 3 مباريات في الدوري، فحقق الفوز على إنبي (2-0) وأسوان (3-0)، وتعادل مع الإنتاج الحربي (1-1) .

الأزمات تضرب الجميع

الأهلي يعاني من ظروف استثنائية تتمثل في الغيابات بسبب الإيقاف والإصابات، فضلا عن رحيل رمضان صبحي واقترابه من بيراميدز، كما قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للحارس، شريف إكرامي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وهو نفس ما حدث مع حسام عاشور، الذي انتهت علاقته بالأهلي.

بينما يغيب عن الزمالك مجموعة من لاعبيه المميزين للإيقاف أيضا منهم عبد الله جمعة وشيكابالا، فضلا عن أزمات التجديد لبعض نجومه مثل يوسف "أوباما" وحازم إمام.

الإصابات لا ترحم أحدا

يعاني بعض لاعبي الزمالك من الإصابة مثل مصطفى فتحي ومحمد حسن وحازم إمام، ولم يتضح بعد موقفهم من اللحاق بموقعة السبت.

بينما يعاني الأهلي من إصابات طارئة على الفريق، في مقدمتها محمود متولي، لاعب قلب الدفاع، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وفقده الفريق لفترة قد تمتد لأكثر من 9 أشهر، فيما لم يتضح موقف الثنائي جيرالدو وأحمد الشيخ حتى الآن، إلى جانب حسين الشحات، الجناح الأيمن الأساسي، لإجرائه عملية الفتاق.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول.