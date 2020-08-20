نشرة مرور الجيزة.. سيولة تامة في الشوارع والميادين

شرحت مصادر، الحالة المرورية صباح اليوم الخميس على الشوارع والميادين المهمة في محافظة الجيزة.





وقالت المصادر أن الشوارع والميادين الهامة في الجيزة تشهد استقرار في الحركة المرورية بدون أي مؤثرات.





ويشهد شارع الهرم وشارع فيصل سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع إستقرار الحركة المرورية على ميدان الجيزة.





ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي، ومناطق الدقي سيولة مرورية تامة.





كما تستقر الحركة المرورية بمحيط جامعة القاهرة، وعلى محور صفط اللبن وكوبري ثروت.



