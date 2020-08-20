AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. سيولة تامة في الشوارع والميادين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:48 ص
نشرة مرور الجيزة
نشرة مرور الجيزة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية صباح اليوم الخميس على الشوارع والميادين المهمة في محافظة الجيزة.

وقالت المصادر أن الشوارع والميادين الهامة في الجيزة تشهد استقرار في الحركة المرورية بدون أي مؤثرات.

ويشهد شارع الهرم وشارع فيصل سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع إستقرار الحركة المرورية على ميدان الجيزة.

ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي، ومناطق الدقي سيولة مرورية تامة.

كما تستقر الحركة المرورية بمحيط جامعة القاهرة، وعلى محور صفط اللبن وكوبري ثروت.

وتستقر الحركة المرورية على طريق كورنيش النيل بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والدقي والعجوزة، ومناطق الكيت كات وإمبابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة مرور الجيزة.. شوارع فاضية وسيولة تامة على الطرق

نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

نشرة مرور الجيزة.. سيولة تامة وشوارع وميادين فاضية

نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

نشرة مرورية..استقرار الحركة في طرق وميادين الجيزة

نشرة مرور الجيزة.. حالة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية

ترشيحاتنا

الأهلي ضد الزمالك.. قمة استثنائية في بطولة الأزمات والإصابات تتصدر المشهد

موعد وملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

بعد كليب أماكن السهر.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

حقيقة فتح قنوات بي إن سبورتس مجانا حال تتويج باريس سان جيرمان بـ دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

أسعار هيونداي 2020 فى مصر