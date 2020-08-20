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أخبار البلد

في زمن "كورونا".. "فودافون" تتيح التدريب الصيفي لطلبة الجامعة والعمل من المنزل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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احمد عبد القوى

بعد حصولها على جائزة أفضل بيئة عمل لعدة سنوات واستمرارًا لجهودها في دعم الشباب، أعلنت شركة "فودافون مصر"، شبكة المحمول الأولى في مصر، عن استمرارها تقديم برنامج التدريب الصيفي لتطوير القدرات الرقمية للشباب في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة، وهو ما يأتي في إطار توجه فودافون الاستراتيجي للاستثمار في الكوادر الشبابية، وتنمية قدرات الموهوبين والمبدعون في المهارات الرقمية، وهو ما يخدم عملية التحول الرقمي، التي تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفودافون.



ونظرًا للظروف الحالية قامت الشركة بتقديم البرنامج التدريبي الصيفي لهذا العام افتراضيًا، مما يعكس التزام فودافون بدورها في تمكين المواهب الشابة من تطوير مهاراتها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعتبر تلك للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، حيث سيتم تدريب 70 من طلبة الجامعات. واعتمدت الشركة في تصميمها لهذا البرنامج الافتراضي على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتيح للطلاب فرصة للتسجيل وتلقي البرنامج من خلال الموقع الرسمي، كما يمنح الطلاب المتميزون فرصة العمل على مشروعات متنوعة، يتم تحديدها من قبل فريق العمل المسئول عنهم، ليتم إنجازها وإتمام المهام المطلوبة افتراضيًا من المنزل، بدون الحاجة للتواجد الفعلي بمقر الشركة. كما يحصل الطلاب على إمكانية التواصل والتعامل مع فريق العمل، ومناقشة وإتمام المهام والمشروعات الرقمية من المنزل طوال فترة التدريب، والتي تساهم في تأهيل هؤلاء الطلبة للحصول على وظائف رقمية أو تعتمد على التقنيات الحديثة.



أعربت /نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة فودافون مصر، عن اهتمام الشركة بتدريب الكوادر الشابة من طلبة الجامعات، واعدادهم ليتمكنوا من تلبية متطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية لافتة إلى أهمية الاستثمار في هذه البرامج التدريبية التي تنمي لديهم القدرة على التواصل والتفكير ضمن فريق وطرح الأفكار المبتكرة.

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