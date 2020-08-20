AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

19 سبتمبر.. تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للسنوات النهائية بجامعة القناة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:50 م
الدكتورة ماجده هجرس
الدكتورة ماجده هجرس
Advertisements
انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم تحديد موعد الدور الثاني للسنوات النهائية، وذلك بدءًا من ١٩ سبتمبر وحتى ٨ أكتوبر المقبل.


وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمجلس التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع، تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للسنوات النهائية.

 
وناقش المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١، كما استعرض تعديل اللوائح الداخلية للكليات ونموذج اللائحة الموحدة، وذلك بما يسمح بتطبيق التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد.


وأوضح الدكتور محمد شقيدف مبادئ التعليم الهجين وآليات عمل مقترحات من الكليات لنظام الدراسة في العام الجديد.


اقرأ أيضًا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان جداول الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بجامعة القناة

خلال ٣ أسابيع.. الإعلان عن نتائج الأبحاث الطلابية لفرق النقل بجامعة القناة

جامعة القناة ترفع درجة الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية

جامعة القناة تستعد لاستقبال 588 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية خلال فترة الامتحانات

رغم إجازة 30 يونيو .. جامعة قناة السويس تعلن استمرار امتحانات السنوات النهائية الخميس المقبل

مد فترة تقديم الأبحاث لفرق النقل بجامعة القناة حتى 16 يوليو 2020

ترشيحاتنا

تعرف على موقف ثنائي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي

الدوري السعودي.. موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة

لجنة مكافحة كورونا: فصل الشتاء يهدد مناعتك لهذا السبب.. فيديو

4 فقط حول العالم مصابون بهذا المرض.. حالة نادرة جدا من الأمراض العصبية

مواصلا استفزازه.. آبي أحمد يطالب الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من سد النهضة بجميع الطرق

الحق عرض الخميس.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 4500 جنيه

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

احذر.. استمرار ظهور هذه الأعراض لمدة 12 ساعة يعرضك للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد