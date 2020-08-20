19 سبتمبر.. تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للسنوات النهائية بجامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس ، أنه تم تحديد موعد الدور الثاني للسنوات النهائية، وذلك بدءًا من ١٩ سبتمبر وحتى ٨ أكتوبر المقبل.











وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمجلس التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع، تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للسنوات النهائية.







وناقش المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١، كما استعرض تعديل اللوائح الداخلية للكليات ونموذج اللائحة الموحدة، وذلك بما يسمح بتطبيق التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد.









وأوضح الدكتور محمد شقيدف مبادئ التعليم الهجين وآليات عمل مقترحات من الكليات لنظام الدراسة في العام الجديد.







