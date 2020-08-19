AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب حادث تصادم.. توقف حركة السيارات على طريق "الإسماعيلية السويس" الصحراوي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:58 ص
حادث تصادم ميكروباص
حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي
Advertisements
انجي هيبة
توقفت حركة سير السيارات على طريق "الإسماعيلية-السويس" الصحراوي، بسبب حدوث حادث تصادم بين مبيكروباص وسيارة ملاكي، في منطقة سرابيوم التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود اخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، يؤكد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي أمام منطقة سرابيوم بمدينة فايد.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتسبب في توقف حركة سير السيارات على الطريق.

وعلى الفور دفع مرفق الاسعاف بسيارات لنقل المصابين، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

ترشيحاتنا

مثيرة للجدل.. محافظ الشرقية يكشف أسرارا عن بحر مويس لأول مرة

شوبير: رمضان صبحي رحل عن الأهلي بسبب عقدي طاهر والشحات

أسعار الذهب اليوم 19-8-2020

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 226 ألفا و914 حالة

رمضان صبحي ينهي أزمة إعلان البطاطس

الصحة العالمية: لا يوجد لقاح لكورونا استوفي شروط المنظمة.. والروسي بمرحلة التجارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إصابتها.. شاهد رقصة مادونا في عيد ميلادها الـ62

كورونا ينهي حياة مريضة بعد أسبوعين من مصرع نجلها غرقًا.. تفاصيل مؤثرة

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها