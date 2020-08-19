بسبب حادث تصادم.. توقف حركة السيارات على طريق "الإسماعيلية السويس" الصحراوي

توقفت حركة سير السيارات على طريق "الإسماعيلية-السويس" الصحراوي، بسبب حدوث حادث تصادم بين مبيكروباص وسيارة ملاكي، في منطقة سرابيوم التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية.





وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود اخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، يؤكد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي أمام منطقة سرابيوم بمدينة فايد.





وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتسبب في توقف حركة سير السيارات على الطريق.





وعلى الفور دفع مرفق الاسعاف بسيارات لنقل المصابين، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.





فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.