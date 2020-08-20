ثلاثي الزمالك يؤدون تدريبات خاصة بمران اليوم

أدى الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق.









وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي، حارس الفريق.









كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.









وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق لمسحة فيروس كورونا قبل مران اليوم.









ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.