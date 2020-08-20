ماس كهربائى السبب.. التحقيق فى واقعة مصرع ٥ أشخاص من أسرة واحدة إثر احتراق منزلهم بوادى عنتر

استيقظ سكان وادى عنتر بعزبة خير الله بحى دار السلام على كارثة، بعد أن اشتعلت النيران فى عقار سكنى بالمنطقة، حيث سارعوا لإبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور وتم التعامل مع النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة.









وأثناء التعامل مع النيران والسيطرة على الحريق، تم العثور على ٥ جثث مصابين بحروق واختناقات، وتم انتشالهم، وإخطار النيابة للتحقيق.









وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى منزل بشارع الجمهورية وادى عنتر بعزبة خير الله دائرة قسم دار السلام.









على الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة كرات اللهب بعد أن امتددت النيران من شقة فى الطابق الأرضى إلى الطابق الثالث.









وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من ٣ طوابق على مساحة ٦٠ مترا، وأن ماسا كهربائيا بغرفة نوم بالدور بالطابق الأول أدى إلى حريق امتد للدور الأخير تسبب فى وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص بالاختناق.



